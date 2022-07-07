Вице-президент КХЛ о самоокупаемости клубов: «Мы не можем позволить себе перестать бороться и жить на государственные деньги»

Сергей Доброхвалов высказался о возможности создания самоокупаемых клубов в КХЛ.

– Как вы отнеслись к критике KHL World Games в ОАЭ? Есть ли польза проведения матчей лиги в нехоккейных странах?

– KHL World Games – это уникальный проект как для Эмиратов, так и для нашего спорта.

Для нас ОАЭ – 15-я страна, в которой проводились матчи лиги. Если честно, я не очень понимаю, за что тут можно критиковать. Я вижу только плюсы. Это работа на популяризацию нашего продукта. Проект мы не планируем останавливать и каждый год ведем переговоры в разных странах. Большое количество встреч с одними и теми же соперниками в регулярном чемпионате можно как раз использовать для вынесенных игр.

– Клуб из ОАЭ в КХЛ – это реально?

– В рамках этой игры мы проводили встречи с людьми из правительства Эмиратов, и они проявили интерес к этой идее. В ОАЭ глубоко интегрированы в европейский спорт, в том числе в футбол.

Мы понимаем, что такое не делается в одночасье и за три месяца новый клуб не создается. Договорились продолжить наш диалог в комплексном подходе, коллеги выразили заинтересованность в развитии хоккея в целом – в создании детских школ и команд различных возрастов.

– Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов тогда заявил в Эмиратах, что новокузнецкий «Металлург» и «Лада» никогда не будут самоокупаемыми. Вы с ним согласны? Вообще, можно сделать российские клубы самоокупаемыми?

– Надо понимать, что успешность клубов в коммерческом плане зависит от многих факторов. Одними из главных являются общая экономическая ситуация в стране, платежеспособность населения. Глупым было бы сказать, что российские клубы никогда не станут самоокупаемыми. Мы не можем позволить себе перестать бороться и жить на государственные деньги.

Мы проводили большое исследование, выстраивали различные экономические модели и пытались просчитать, можно ли в России вообще создать полностью самоокупаемый клуб. При текущей экономической ситуации и доходах населения эта задача не просто тяжелая, а практически нереализуемая. Но мы в любом случае над этим работаем.

Владимир Владимирович Путин поставил цель снижать долю госфинансирования в профессиональном спорте, и мы постепенно к этому идем, ежегодно замещая государственные деньги коммерческими доходами. Собственно, на это и направлена наша стратегия: в 2023 году коммерческие доходы должны покрывать 25 % общих затрат клуба.

Кажется, это не такая существенная цифра, однако достигнуть ее могут не все. Выход на самоокупаемость – тяжелая задача, но к ней должны стремиться все, – сказал вице-президент по маркетингу и коммуникациям.