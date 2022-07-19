«Ак Барс» и букмекер Winline стали партнерами. Клуб будет получать не менее 200 млн рублей в год по контракту («СЭ»)

и букмекер Winline стали официальными партнерами.

Соглашение рассчитано на 3 года. По данным , казанский клуб будет получать не менее 200 миллионов рублей за сезон по этому контракту.

Согласно договору, айдентика Winline появится на «Татнефть Арене» и в клубных медиаресурсах клуба, а логотип букмекерской компании будет размещен на игровой и тренировочной формах «Ак Барса».

Кроме того, «Ак Барс» и Winline планируют запуск ряда совместных спецпроектов для болельщиков клуба.