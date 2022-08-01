Лилья о России: «Спортсмены несут ответственность за происходящее, но все не так просто, факторов много»

Нападающий «Динамо» высказался о последствиях игры в России в текущей ситуации.

– Вас беспокоит то, что вас могут не вызывать в сборную Швеции?

– Мне будет совершенно понятно такое решение, если оно будет принято. В то же время я не слишком много об этом думал. Мне останется просто принять то, как все сложится.

– Если смотреть на ситуацию шире, какую ответственность несут хоккеисты и спортсмены в целом в такой ситуации?

– Ответственность, безусловно, есть, я в этом уверен. Вот почему люди реагируют так, как реагируют.

Но и все не так просто, как кажется. Есть много факторов, которые необходимо учитывать.

Я был готов отказаться от контракта и денег, возможность расторгнуть договор есть, однако мне придется заплатить больше денег, чем у меня есть.

– Когда вы собираетесь прибыть в Россию?

– Пока точно неясно. В обычной ситуации это произошло бы еще в середине июля. Но это случится уже скоро, – сказал Лилья Expressen.

Лилья о контракте с «Динамо»: «Подписал в начале февраля и потом ясно дал понять, что хочу его расторгнуть. У меня нет денег на выкуп»