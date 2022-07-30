Ренат Лайшев: «Капризов спокойно может проявить себя в фигурном катании. Овечкин – великий, но не думаю, что он мог бы»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, кто из хоккеистов мог бы проявить себя в фигурном катании.

«Вообще все наши хоккеисты – виртуозы. Тот же Хелмут Балдерис, например, в хоккей ушел из фигурного катания.

Кто бы смог из хоккеистов уйти в фигурное катание? Кирилл Капризов спокойно может проявить себя в фигурном катании.

Александр Овечкин – великий спортсмен, но не думаю, что он мог бы попробовать себя в нашем виде спорта.

Вот в футболе он классно показал себя, один эпизод с проходом по левому флангу чего стоит, когда от него как от стены отлетел соперник», – сказал Лайшев.

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