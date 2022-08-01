Чибриков про обмен в «Спартак»: «Ротенберг говорил, что СКА идет за Кубком Гагарина и не может пробовать много новых игроков»

Теги СКА Спартак КХЛ Роман Ротенберг ТАСС Никита Чибриков Хоккей

Нападающий Никита Чибриков прокомментировал обмен из СКА в «Спартак».

«Это новая ступень в моем развитии, новый шанс проявить себя в КХЛ в качестве основного игрока.

Роман Ротенберг пожелал нам удачи и поблагодарил за работу. Сказал, что у СКА очень сильный состав и они не могут рисковать, пробовать много новых игроков.

Отметил, что они идут за Кубком Гагарина, что этот обмен – большая возможность для нас. Говорил, что мы должны получить много игрового времени в «Спартаке», – заявил форвард.

Обмен-блокбастер в КХЛ: Никишин – в СКА, у «Спартака» – 5 (!) молодых игроков и права еще на четверых

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