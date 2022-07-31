Гимаев-младший про обмен Никишина: «СКА делает ставку на победу в Кубке Гагарина, а «Спартак» получил очень сильных молодых игроков»

Сергей Гимаев – младший отметил плюсы сделки с участием и .

Клубы провели обмен, в результате которого в команду из Санкт-Петербурга отправился защитник , а в обратном направлении – форварды Федор Свечков, Никита Чибриков, Павел Кукштель, Максим Кровяков, защитник Никита Седов, а также права на четырех нападающих, выступающих в Северной Америке: Михаила Мальцева, Германа Рубцова, Ивана Морозова и Кирилла Марченко.

«На мой взгляд, это взаимовыгодной обмен. Если брать Никишина, то он переходит в команду, которая реально в этом сезоне будет бороться за Кубок Гагарина.

Если брать СКА, то команда подписывает одного из лучших защитников КХЛ. Ставка сделана на то, чтобы уже в этом году выиграть , и такие высококвалифицированные хоккеисты, как Никишин, могут в этом помочь.

«Спартак» получил очень сильных, талантливых, молодых игроков. Плюс права на хоккеистов, которые выступают в НХЛ, что в дальнейшем даст возможности для обменов.

Федор Свечков и Никита Чибриков уже способны усилить глубину состава и даже стать лидерами команды. «Спартак» потерял сильного защитника, но получил хороших игроков», – заявил бывший защитник клубов .