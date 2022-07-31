Свечков про обмен в «Спартак»: «Ротенберг сказал, что сейчас в СКА места нет»

Форвард Федор Свечков прокомментировал свой переход из в .

– На протяжении всего межсезонья мой агент говорил, что есть интерес со стороны «Спартака». Но до какой-то конкретики не доходило. Поэтому я даже позабыл обо всей этой истории.

Но так случилось, что сегодня мы отработали первую тренировку со СКА – и нам объявили, что через три часа мы должны быть уже у «Лужников», чтобы поехать со «Спартаком» на сборы.

– Как Роман Ротенберг объяснил вам свое решение? Казалось, что клуб планирует по полной вкладываться в ваше с развитие.

– Да, у нас был разговор. Он поблагодарил нас за работу и сказал, что сейчас для нас нет места в СКА, что в «Спартаке» у нас будет больше возможностей, что этот обмен должен пойти на пользу нашему развитию.

– Не смущает то, что в прошлом сезоне у не сложились отношения с другим талантливом центром, ? Как вообще в «Спартаке» видят траекторию вашего развития?

– С руководством «Спартака» разговора еще не было. Пока только приехали и заселились на базу. Уже было общекомандное собрание, но пока не было какой-то персональной конкретики.

Меня ничего не смущает. Все люди разные, и у всех разные ситуации. Думаю, на то были причины. У всех есть своя точка зрения по этому поводу. Здесь мне сложно что-то говорить. У меня своя – и своя история. Посмотрим, как будет, – сказал нападающий.