«Никишин – будущая звезда, а для «Спартака» пятеро вместо одного – хороший расклад». Кожевников про обмен

Александр Кожевников прокомментировал обмен защитника Александра Никишина в СКА.

«Думаю, что от этой сделки выиграли и игроки, и «Спартак», и СКА.

Никишин – будущая звезда, если у него не будет травм. «Спартак» же нуждается в усилении, и пятеро вместо одного – это хороший расклад. Это и возможность ребятам проявить себя, у них в «Спартаке» больше возможностей попасть в большой хоккей.

Неплохо смотрелись в молодежке Свечков и Чибриков, при хорошей работе они усилят «Спартак». В этом году они будут обкатываться, а в следующем должны быть в хорошей форме», – отметил двукратный олимпийский чемпион.