Овечкин попал в топ-4 лучших спортсменов в истории Вашингтона по версии The Sporting News

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The Sporting News представил свою версию лучших спортсменов в истории Вашингтона.

Эксперты издания определяют четырех лучших спортсменов в истории 13 американских городов, в которых базируется не менее 4 клубов из лиг НХЛ, НФЛ, МЛБ, НБА и женской НБА.

От Вашингтона в список попали капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин, игрок в американский футбол Даррелл Грин, баскетболист Уэс Анселд и бейсболист Уолтер Джонсон.

Овечкин – 9-кратный обладатель приза лучшему снайперу чемпионата НХЛ, трехкратный обладатель приза самому ценному игроку регулярки.

Россиянин занимает третье место по голам (780) в истории лиги. В 2018 году он завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли и был признан самым ценным игроком плей-офф.

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