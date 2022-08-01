Овечкин попал в топ-4 лучших спортсменов в истории Вашингтона по версии The Sporting News

The Sporting News представил свою версию лучших спортсменов в истории Вашингтона.

Эксперты издания определяют четырех лучших спортсменов в истории 13 американских городов, в которых базируется не менее 4 клубов из лиг , НФЛ, МЛБ, и женской НБА.

От Вашингтона в список попали капитан «Кэпиталс» , игрок в американский футбол Даррелл Грин, баскетболист Уэс Анселд и бейсболист Уолтер Джонсон.

Овечкин – 9-кратный обладатель приза лучшему снайперу чемпионата НХЛ, трехкратный обладатель приза самому ценному игроку регулярки.

Россиянин занимает третье место по голам (780) в истории лиги. В 2018 году он завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли и был признан самым ценным игроком плей-офф.