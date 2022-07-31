Оши об Овечкине: «Он мне как брат. Большой ребенок, шутник, который не стесняется петь песни Бритни Спирс в автобусе»

рассказал о дружбе с .

Американец выступает за с 2015 года.

«Он мне как брат. Несмотря на то, чего он достиг, может достичь и достигнет, как мы надеемся, он просто большой ребенок. Шутник, который не стесняется петь песни Бритни Спирс в автобусе.

В общем, он любит подурачиться, зажечь в раздевалке. Он отличный лидер, который по-настоящему заботится о ребятах. Если игрокам что-то нужно, он будет первым, кто выскажется и все устроит. Договорится о выходном для команды, соберет всех на обед.

Я никогда не видел кого-то, кто так любит забивать голы. И не только сам. Он всегда в восторге, когда забивает команда. Много раз, когда я забивал, он обнимал меня так сильно, что я начинал думать о том, не показаться ли врачу. Просто единственный в своем роде», – рассказал форвард «Кэпиталс» в подкасте The Rink Live.