Новиков о попадании Овечкина в топ-4 спортсменов в истории Вашингтона: «Там есть здоровые силы, которые оценивают вклад Александра в развитие Америки»

прокомментировал попадание в топ-4 спортсменов в истории .

Российского хоккеиста включили в этот рейтинг эксперты издания The Sporting News.

– То, что Овечкина признали, говорит о том, что там есть здоровые силы, которые объективно оценивают его вклад в развитие Америки. На него ходят болельщики, дети хотят быть на него похожими.

Овечкин – великий хоккеист. Мы гордимся, что он русский, но он уже принадлежит мировому сообществу. Когда мы говорим про любого великого спортсмена, будь то Овечкин, Гретцки, Джордан, Тайсон или Зидан, то говорим про послов доброй воли. Это мировое достояние.

– Вы уже говорили, что энхаэловцы являются послами России в Америке.

– Они тоже сражаются за Россию. После первой части великой Суперсерии СССР – Канада в 1972 году нашу сборную принимал посол Анатолий Добрынин. По словам хоккеистов, он сказал: «Ребята, вы сделали столько полезного во взаимоотношениях СССР, США и Канады, сколько не сделало ни одно посольство». Он поставил спорт даже выше политики.

И в сейчас далеко не курорт, там жестокий бизнес. В Америке наши хоккеисты находятся под большим давлением, но не теряют свой менталитет – посмотрите интервью Панарина. Великие игроки – Орлов, Тарасенко, Малкин, хотя они и находятся в тени Овечкина, который поднял планку максимально высоко, – сказал заслуженный тренер России.