Илья Коновалов: «В АХЛ на выезд давали суточные, на завтрак – 17 долларов, на ужин – 40. Мне никогда не хватало, доплачивал из своих»

Вратарь Илья Коновалов рассказал о впечатлениях от игры в Северной Америке.

Прошлый сезон он провел в «Бейкерсфилде» и отыграл 17 матчей в АХЛ, отразив 89,3% бросков. В июне контракт с , в системе которого он выступал, был расторгнут.

– Что тебе в принципе дал год, проведенный за океаном?

– Я проверил свои силы. Можно сказать, что у меня не получилось, поэтому разорвал контракт. Но зато узнал, как там выстроена вертикаль: юниорские лиги, АХЛ, НХЛ. Понял, зачем нужен драфт, насколько важен раунд, в котором тебя выбрали.

Всякие бытовые вещи, там же приходится многое делать самостоятельно. Например, в АХЛ на выезд дают суточные.

– Сколько?

– На завтрак – 17 долларов, обед общекомандный, а на ужин – еще долларов 40. Честно говоря, мне этих денег никогда не хватало, чтобы поесть. Приходилось из своего кармана доплачивать. Там же еще везде чаевые надо обязательно оставлять.

– Получается, что ты год провел в системе НХЛ за свой счет?

– Ну, не совсем так. Зарплату все же платят. Пусть в АХЛ она и небольшая. Чего-то все же накопил, я же не жил там на широкую ногу. Плюс подписной бонус.

– Он в около ста тысяч долларов?

– 92 тысячи минус налог. На руки сорок пять получаешь.

– Ты упомянул про важность раунда на драфте. Если бы тебя выбрали в первом, карьера в могла сложиться иначе?

– Вполне возможно. В лицо говорят, что раунд ни на что не влияет. Но на самом деле влияет – и очень сильно. Я это своими глазами наблюдал. Первым номерам драфта сперва гораздо больше доверяют. Пример – , – сказал Коновалов.