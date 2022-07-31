Илья Коновалов: «В АХЛ на выезд давали суточные, на завтрак – 17 долларов, на ужин – 40. Мне никогда не хватало, доплачивал из своих»

Вратарь «Динамо» Илья Коновалов рассказал о впечатлениях от игры в Северной Америке.
Прошлый сезон он провел в «Бейкерсфилде» и отыграл 17 матчей в АХЛ, отразив 89,3% бросков. В июне контракт с «Эдмонтоном», в системе которого он выступал, был расторгнут.
– Что тебе в принципе дал год, проведенный за океаном?
– Я проверил свои силы. Можно сказать, что у меня не получилось, поэтому разорвал контракт. Но зато узнал, как там выстроена вертикаль: юниорские лиги, АХЛ, НХЛ. Понял, зачем нужен драфт, насколько важен раунд, в котором тебя выбрали.
Всякие бытовые вещи, там же приходится многое делать самостоятельно. Например, в АХЛ на выезд дают суточные.
– Сколько?
– На завтрак – 17 долларов, обед общекомандный, а на ужин – еще долларов 40. Честно говоря, мне этих денег никогда не хватало, чтобы поесть. Приходилось из своего кармана доплачивать. Там же еще везде чаевые надо обязательно оставлять.
– Получается, что ты год провел в системе НХЛ за свой счет?
– Ну, не совсем так. Зарплату все же платят. Пусть в АХЛ она и небольшая. Чего-то все же накопил, я же не жил там на широкую ногу. Плюс подписной бонус.
– Он в АХЛ около ста тысяч долларов?
– 92 тысячи минус налог. На руки сорок пять получаешь.
– Ты упомянул про важность раунда на драфте. Если бы тебя выбрали в первом, карьера в НХЛ могла сложиться иначе?
– Вполне возможно. В лицо говорят, что раунд ни на что не влияет. Но на самом деле влияет – и очень сильно. Я это своими глазами наблюдал. Первым номерам драфта сперва гораздо больше доверяют. Пример – Наиль Якупов, – сказал Коновалов.