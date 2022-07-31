Владимир Крикунов: «Никишин в СКА сможет заиграть на качественно новом уровне. Грамотная сделка»

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Владимир Крикунов прокомментировал сделку между «Спартаком» и СКА по Александру Никишину.

«Это очень грамотная сделка со всех сторон, в ней выиграли вообще все. Смотрите сами: СКА усилил оборону молодым и перспективным защитником, «Спартак» взамен одного игрока получил сразу пятерых, причем эти ребята будут изо всех сил доказывать, что достойны играть в КХЛ, то есть добавят москвичам остроты и креатива в атаке.

При этом армейцы не сработали себе в минус: отдали хороших игроков, но они могли и не пробиться в основу. Сами же ребята в «Спартаке» получат и игровое время, и возможность заявить о себе.

А Никишин сможет сделать шаг вперед в СКА и заиграть на качественно новом для себя уровне», – сказал заслуженный тренер России.

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