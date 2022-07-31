Плющев про обмен Никишина в СКА: «Шокирован. «Спартак» получил 9 игроков – там совсем школа не работает?»

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Владимир Плющев дал оценку обмену защитника Александра Никишина из «Спартака» в СКА.

Петербуржцы отдали за 20-летнего игрока форвардов Федора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля, Максима Кровякова, защитника Никиту Седова, а также права на четырех нападающих, выступающих в Северной Америке: Михаила Мальцева, Германа Рубцова, Ивана Морозова и Кирилла Марченко. Вдобавок «Спартак» получил 50 млн рублей в качестве денежной компенсации.

«Был шокирован, когда прочитал эту новость. Из всех молодых защитников, наверное, Никишин наиболее интересный. Он проявил себя и в гладком календаре, и за сборную.

«Спартак» получил за него 9 игроков... Я понимаю, что СКА может располагать таким количеством активов. Но возникает вопрос: в «Спартаке» совсем школа не работает? Шокирующий обмен. Девять за одного.

Никишин укрепит оборонительные позиции, сбалансирует игру. Я не сомневаюсь в этом», – заявил бывший главный тренер сборной России.

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