Подколзин о Гусеве: «Хороший плеймейкер, которому нужны партнеры. Он может играть в НХЛ»

поделился мнением о способности форварда Никиты Гусева играть в НХЛ.

– Ты говорил, что давал положительную характеристику на Кузьменко в «Ванкувере». не давал то же самое?

– Нет, у меня не спрашивали. Если бы спросили – хороший плеймейкер, которому нужны партнеры.

Конечно, я бы хотел играть вместе с ним. Он может играть в НХЛ. Не знаю, почему у него в первый раз не сложилось, это внутренняя кухня, куда я не лезу. Но, думаю, у него все получится в , – сказал нападающий .

В НХЛ Гусев выступал за «Нью-Джерси» и «Флориду». В 97 матчах в лиге в его активе 54 (17+37) очка при полезности «минус 26».

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