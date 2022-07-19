Подколзин о Кузьменко в «Ванкувере»: «Владелец команды и генменеджер спрашивали о нем. Ответил, что однозначно поможет»

дал хороший отзыв об руководству .

– С вами из «Ванкувера» общались перед тем, как подписать контракт с Андреем Кузьменко? Мнение российского хоккеиста могло быть интересно.

– Когда мы завершили плей-офф в АХЛ, я прилетел в Ванкувер. У меня было три дня на то, чтобы завершить свои дела, собрать вещи.

Пошел на ужин с женой, и за соседним столом сидели владелец команды, генеральный менеджер и кто-то еще. Я к ним подошел, поздоровался. Они у меня спрашивают: «Что скажешь нам о Кузьменко? Как думаешь, он нам поможет?»

Я ответил, что однозначно поможет. Мы после этого с Кузей созвонились, поговорили. Вот и все – и он в «Ванкувере».

– А что его зацепило в «Кэнакс»? Он же выбирал из кучи клубов лиги.

– Зацепило отношение к нему. Он рассказывал, что к нему приехали все руководители клуба, хотя они отдыхали в отпуске. Очень хороший город, что тоже немаловажно.

– Аргументы тех, кто против: «Кузьменко ленивый, плохо отрабатывает в обороне, у него скорости нет». Что вы ответите критикам?

– Кузьменко в «Ванкувере» объяснят, что делать. И он это будет делать. А куда денется? Он приехал играть в и будет стараться. Уверен, все будет нормально, – сказал форвард «Кэнакс».