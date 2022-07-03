Леонид Вайсфельд: «Кузьменко правильно выбрал время для поездки в НХЛ. В этом году он сделал явный прорыв»

Леонид Вайсфельд прокомментировал переход в «Ванкувер».

– На первый взгляд, у Кузьменко в все должно быть хорошо. Но, думая о будущем Андрея в , почему-то вспоминаю историю Плотникова. Когда Сергей уезжал за океан, всем тоже казалось, что у него там все должно здорово сложиться, но вышло иначе. Хотя у Кузьменко скорее должно получиться, чем нет.

– Какие качества Кузьменко помогут ему завоевать НХЛ?

– Самая сильная сторона Андрея – игра в атаке. И тут надо учитывать, что сейчас в мире наблюдается крен именно в сторону атакующего хоккея. Поэтому такие нападающий, как Кузьменко, должны быть востребованы.

Андрей не боится вылезать на пятак, идти в обводку вблизи чужих ворот… «Не боится» – это даже не совсем правильное слово. Кузьменко может сыграть в чужой зоне очень остро и любит это делать. Сочетание быстрых рук, хорошей техники и способности проявлять свои лучшие качества непосредственно перед воротами делают его опасным форвардом. Плюс отличный бросок.

Все это позволяет надеяться, что у Кузьменко в НХЛ все получится.

– Не засиделся Андрей в КХЛ? Ему уже 26 лет.

– У меня нет такого ощущения. Потому что предыдущие сезоны не давали основания думать, что Кузьменко может с ходу заиграть в НХЛ. Он действовал в неплохо, но особых подвигов не совершал. А в этом году он сделал явный прорыв – стал лидером клуба, вторым бомбардиром сезона в КХЛ. Так что время для поездки за океан Андрей выбрал правильно, – сказал бывший генменеджер клубов .