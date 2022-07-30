Вайсфельд о Гусеве в НХЛ: «Получить хоккеиста с такими навыками за небольшие деньги – интересно для клубов»

оценил шансы вернуться в НХЛ.

– Мне кажется, все будет завесить от финансовых запросов Гусева.

Игрок он мастеровитый, и с учетом потолка зарплат в НХЛ получить хоккеиста с такими навыками за небольшие деньги – интересно для клубов.

Но мы не знаем его запросов и приоритетов. В России он мог получать намного больше, чем за океаном.

– Сам Гусев неоднократно говорил о желании играть в НХЛ.

– Вот, например, Валерий Ничушкин поехал на минимальный контракт, все доказал в «Колорадо» и теперь подписал контракт на серьезные деньги.

Другой вопрос, что Гусеву 30 лет. Допустим, он подпишет однолетний контракт на небольшие деньги, хорошо отыграет, но ему будет уже 31.

Времени у него не так много. И я не знаю, что он сам об этом думает.

– Вы согласны с мнением, что Гусеву будет сложно найти команду, потому что он игрок только для первых двух звеньев?

– Это действительно так. Серьезный аргумент, лимитирующий его карьеру в НХЛ, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .

В НХЛ Гусев выступал за «Нью-Джерси» и «Флориду». В 97 матчах в лиге в его активе 54 (17+37) очка при полезности «минус 26».