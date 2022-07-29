Алексей Кудашов: «Мы поливаем грязью сборную, клубы, ищем только плохое. Пресса, тренеры и игроки должны поменяться»

считает, что пресса, тренеры и игроки должны изменить свое отношение к хоккею.

– В новом сезоне будет рекордное число матчей в регулярном чемпионате и всего одна международная пауза – как оцениваете уже принятые изменения в ?

– Пока не знаю. Нужно сыграть сезон, а уже потом можно делать выводы. Всегда мы говорили о том, что лучше больше играть. Но я уверен, что, как только начнем играть, много и без остановок, скажем, что нужна какая-то пауза. У нас никогда не бывает все хорошо.

Но одно могу сказать точно – мы все должны поменяться. И пресса, и тренеры, и игроки. И начать вместе хорошо относиться к хоккею. Мы поливаем грязью перед играми, после игр. Сборную. Клубы. Игроков. Всех. Мы ищем только плохое.

Мы должны полностью поменяться, чтобы жизнь стала другой, и чтобы лига стала другой, и общение было другим. Вот это нужно обязательно сделать, – сказал главный тренер .