Кудашов о переходе Кисакова в «Баффало»: «Очень много советчиков вокруг. Что я могу сделать? Я свою работу с ним провел»

Алексей Кудашов высказался о переходе Александра Кисакова в «Баффало» из «Динамо».

– Вас огорчило решение Александра Кисакова перебраться за океан? Насколько я знаю, вы на него серьезно рассчитывали, а он вместо борьбы за место в составе «Динамо» отправился в Америку и завис там в непонятном положении.

– Ему визу не поставили. Я с ним разговаривал, объяснял ему все про нашу команду. Он выслушал и принял такое решение.

Как я могу осуждать человека, если у него есть мечта об НХЛ? Но, по моей логике, в прошлом сезоне он сыграл пять матчей в КХЛ, причем играл, а не сидел на скамейке. И дальше все должно было идти нормально – он развивался бы и вышел бы на другой уровень.

Но это его решение. Он его принял. Очень много советчиков вокруг. Что я могу сделать? Я свою работу с ним провел, – сказал главный тренер московского клуба.