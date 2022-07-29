Кудашов о «Динамо»: «Легче всего скупить звезд, но вспомните чемпионские команды. Играла молодежь, так делали Юрзинов, Воробьев, Голубович»

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Алексей Кудашов высказался об отказе от звезд как новой политике комплектования «Динамо».

– Как вы восприняли изменение вектора развития клуба и отказ от дорогостоящих хоккеистов?

– Я был одним из инициаторов. Так будет правильно сказать. А вернее, сама жизнь подталкивает к этому, и надо действовать смело. Легче всего скупить звезд, но вспомните «Динамо», которое добивалось чемпионских результатов, кто играл в той команде?

– При Знарке в «Динамо» была команда четырех равных звеньев, которую в начале сезона даже называли командой сбитых летчиков.

– Это если брать последнее чемпионское «Динамо», а если брать 2000 год, оставляя за скобками локаутный сезон?

– Свои воспитанники.

– Играла молодежь, которая уже потом становилась звездами. Играли молодые игроки, которых собрали, натренировали и дали возможность себя проявить. Так делали Владимир Владимирович Юрзинов, Петр Ильич Воробьев, [Владимир] Голубович. Все эти тренеры, которые работали в «Динамо».

– У ставки на молодежь есть и обратная сторона медали – если игрок действительно талантливый, то через год-два его заберут в НХЛ.

– Он уедет. Это правда. А куда деваться?

– Это вечная проблема. Получается, надо будет все начинать заново.

– На их место будут приходить новые молодые игроки. Наша задача – работать над тем, чтобы их было как можно больше, – сказал главный тренер московского клуба. 

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