Главный арбитр КХЛ: «У нас международная лига, привлечение иностранных судей – нормальный процесс. Как их отъезд повлияет, узнаем в конце сезона»

высказался касательно перехода арбитра в чемпионат Германии.

– Как сильно повлияет отъезд иностранных судей и Романа Гофмана на качество судейства в новом сезоне?

– Как повлияет отъезд, мы узнаем в конце сезона. Пока только одно можно сказать точно, что сезон для судей будет напряженный, так как выросло количество матчей. Именно поэтому важна подготовка, к которой мы приступили.

Сборы прошли отлично, удалось посмотреть на готовность 72 судей, в данный момент анализируем полученные показатели. Видим, что есть возможность привлечь на двусторонний контракт по четыре главных и линейных арбитра.

– Чем Гофман объяснял свое решение?

– У каждого свои причины и правильнее, если он сам о них расскажет.

– Как вы относитесь к заявлениям, что политика привлечения иностранных судей была «недальновидной»?

– У нас международная лига, поэтому привлечение иностранных судей – это не экзотика, а нормальный процесс. Важно понимать, что мы приглашали далеко не первых попавшихся иностранцев, а наиболее заслуженных, имеющих богатый опыт. Конечно же, этот опыт для нас и судейского корпуса был полезным, – сказал главный арбитр КХЛ.

Карандин о Гофмане: «Лучший судья КХЛ последних лет. Его бегство – удар и по главному арбитру, и по всей лиге»