Карандин о Гофмане: «Лучший судья КХЛ последних лет. Его бегство – удар и по главному арбитру, и по всей лиге»

Юрий Карандин высказался о переходе арбитра в чемпионат Германии.

– КХЛ за лето потеряла четырех финских и латышских судей. Кто для вас главная потеря?

– Челябинец Гофман. Для меня это лучший арбитр КХЛ последних лет. В судействе самое главное – порода, опытный человек сразу ее видит. Под каким бы номером Гофман ни выходил бы на лед, ты сразу его видишь и понимаешь, что сегодня будет качественный арбитраж.

Мне бросалось в глаза, что в последнее время в КХЛ Гофмана придерживали. В Европе к нему большое доверие, он обслуживал все ведущие форумы ИИХФ. В КХЛ же ему дали кубковый матч СКА – ЦСКА, а потом сразу убрали – и решающие игры плей-офф-2022 обслуживали арбитры совсем другого уровня. Думаю, опытным людям здесь все понятно.

Честно говоря, огорчен, что Гофман в такой ситуации планирует ехать в Германию. Его бегство – удар и по главному арбитру, и по всей КХЛ. А еще это слабый поступок самого Гофмана, который в столь тяжелое для КХЛ и нашего хоккея время, на мой взгляд, не имел права бежать с корабля, – сказал бывший советский арбитр.