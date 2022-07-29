Карандин об 11 судьях-новичках в КХЛ: «Парада ошибок трудно будет избежать. С опасением жду чемпионата»

Юрий Карандин высказался о том, что планирует привлечь 11 российских арбитров-новичков.

«Это большой риск! В любом деле нужна своя политика, нельзя шарахаться из крайности в крайность. А мы сначала не доверяем своей молодежи, отдавая главные матчи иностранцам, а затем, наоборот, открываем все шлюзы и смотрим, кто из молодых утонет, а кто выплывет.

Уровень арбитража в КХЛ и так не высокий, а тут такое массовый заход новичков, которые обречены набивать шишки. Как арбитр с опасением жду предстоящего чемпионата, парада ошибок трудно будет избежать.

И здесь у меня большие вопросы к главному арбитру КХЛ. Где судейская политика? Где стратегия? В чемпионате СССР за 11 новичков глава судейского корпуса в ту же секунду был бы вызван на ковер!» – сказал бывший советский арбитр.