Главный арбитр КХЛ: «Все изменения в правилах у нас пишутся в пользу атаки и ускорения игры. Некоторые вводим первыми в мировом хоккее»

Главный арбитр КХЛ высказался об изменениях правил в сезоне-2022/23.

«В последние годы все изменения в правилах у нас пишутся в пользу атаки и в пользу ускорения игры, чтобы по ходу матчей было как можно меньше остановок. Такими же критериями мы руководствовались, отправляя предложения на рабочую группу в этом году.

Все изменения мы внедряем только после голосования клубов – руководители и менеджеры высказывали свои мнения по тем или иным моментам, мы полностью учли их пожелания.

Например, правило выбора точки вбрасывания после фиксации шайбы вратарем и возможность отмены арбитрами большого штрафа клубы поддержали единогласно.

Эти правила мы вводим первыми в мировом хоккее – здесь мы постарались и соблюсти «классический хоккей», и увеличить динамику игры», – сказал .

КХЛ опубликовала изменения в правилах на сезон-2022/23. Судьи смогут отменять большие штрафы, атакующие команды будут выбирать точку вбрасывания в чужой зоне