Тренер «Динамо» Альквист: «Мне очень комфортно в России. Здесь много хорошей еды, в свободное время люблю гулять в парках»

Ларс-Йоран Альквист поделился впечатлениями от жизни в России.

Специалист работает в стране с 2012 года.

– Поговорим немного о жизни в России: сложностях, любимой еде, досуге. Вообще не скучаете по родине?

– Я здесь уже так давно, поэтому никаких проблем нет. У меня взрослые дети, у них свои семьи в Швеции. Я разговариваю с ними по телефону и по компьютеру. Мне очень комфортно в России. Особенно, потому что я работаю с Алексеем [Кудашовым].

В России много хорошей еды. Например, мясо. Мне нравится бефстроганов. Вообще, сейчас все смешивается, и в Москве есть много ресторанов с самой разной кухней.

В свободное время люблю гулять в парках. Я еще не во всех в Москве был. Всегда говорю себе: «В следующий раз пойду вот в этот парк». Иногда посещаю театр, музеи и другие места.

– Вы уже 10 лет в России, но не знаете русский язык. Не тяжело без него?

– Все больше и больше людей, особенно молодых, сейчас говорят по-английски. Я пытался учить русский, много что понимаю, знаю разные слова. В целом, у меня нет проблем в коммуникации. Иногда использую переводчик в телефоне, если чего-то не знаю, – сказал шведский тренер по физподготовке.