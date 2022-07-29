Кудашов о «Динамо»: «Команда новых возможностей. Будем жить по средствам, готовить молодежь. Это не популизм, наберемся терпения»

заявил, что делает ставку на развитие молодежи.

– Можно ли говорить о том, что в «Динамо» сейчас строится фактически новая команда?

– Команда новых возможностей. И в этой команде каждый игрок может занять новую для себя позицию, а кто-то и просто позицию. Поэтому сейчас очень интересно для всех.

– Если говорить о продолжении селекционной работы, есть ли позиции, которые хотелось бы усилить?

– Давайте начнем играть, а потом можно вернуться к этому вопросу. Команда будет жить по средствам, готовить молодежь, тренировать ее и давать возможность себя проявить. Это не популизм, что вот у нас молодежь!

Сначала мы должны сделать так, чтобы она у нас была и была натренирована, и чтобы она представляла из себя что-то серьезное. Мы стремимся к этому и работаем с молодыми игроками. Будем давать им шансы, а дальше уже многое зависит от них.

Наберемся терпения. И я бы хотел ко всем обратиться, чтобы все – и болельщики, и руководство клуба – набрались терпения. Если мы идем по этому пути, а мы по нему идем и живем по средствам, то нужно проявить терпение. Не бывает так, чтобы по щелчку пальцев мы сразу дали результат, – сказал главный тренер московского клуба.