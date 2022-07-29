Дюшарм о «Монреале»: «Если мы планировали проиграть как можно больше матчей и вводить молодежь, я хотел бы знать об этом»

Бывший тренер заявил, что до его ухода клуб не собирался перестраиваться.

Доминик Дюшарм возглавил «Канадиенс» по ходу сезона-2020/21. Под его руководством канадская команда впервые с 1993 года дошла до финала Кубка Стэнли.

По ходу сезона-2021/22 он был уволен и заменен на Мартена Сен-Луи, хотя новое руководство клуба (Джефф Гортон и Кент Хьюз) изначально анонсировало, что тренер доработает до конца сезона.

«Монреаль» в итоге занял последнее место в регулярном чемпионате.

«Больше всего меня разочаровало отсутствие диалога с новым руководством. У меня не было возможности посидеть с ними и рассказать о своем понимании хоккея.

Если мы планировали проиграть как можно больше матчей и активно вводить молодых игроков, я бы хотел знать об этом.

У меня был бы другой подход к ним. Я пытался выжимать из команды максимум, чтобы добиваться каких-то результатов.

У некоторых команд отменяли игры, потому что у пяти их игроков был выявлен коронавирус. У нас таких было 10 и еще 8 были травмированы, а мы все равно играли…» – сказал Дюшарм.