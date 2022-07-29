Дюшарм о «Монреале»: «Если мы планировали проиграть как можно больше матчей и вводить молодежь, я хотел бы знать об этом»

Теги Монреаль НХЛ Кент Хьюз Джефф Гортон Доминик Дюшарм коронавирус Хоккей

Бывший тренер «Монреаля» заявил, что до его ухода клуб не собирался перестраиваться. 

Доминик Дюшарм возглавил «Канадиенс» по ходу сезона-2020/21. Под его руководством канадская команда впервые с 1993 года дошла до финала Кубка Стэнли.

По ходу сезона-2021/22 он был уволен и заменен на Мартена Сен-Луи, хотя новое руководство клуба (Джефф Гортон и Кент Хьюз) изначально анонсировало, что тренер доработает до конца сезона.

«Монреаль» в итоге занял последнее место в регулярном чемпионате.

«Больше всего меня разочаровало отсутствие диалога с новым руководством. У меня не было возможности посидеть с ними и рассказать о своем понимании хоккея.

Если мы планировали проиграть как можно больше матчей и активно вводить молодых игроков, я бы хотел знать об этом.

У меня был бы другой подход к ним. Я пытался выжимать из команды максимум, чтобы добиваться каких-то результатов.

У некоторых команд отменяли игры, потому что у пяти их игроков был выявлен коронавирус. У нас таких было 10 и еще 8 были травмированы, а мы все равно играли…» – сказал Дюшарм. 

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