Экс-тренер «Монреаля» Дюшарм: «Сен-Луи мог рассуждать о моральных победах. Если бы о них заговорил я, меня бы разорвали»

Бывший тренер считает, что клуб отнесся к нему несправедливо.

Доминик Дюшарм возглавил «Канадиенс» по ходу сезона-2020/21. Под его руководством канадская команда впервые с 1993 года дошла до финала Кубка Стэнли.

По ходу сезона-2021/22 он был уволен и заменен на , хотя новое руководство клуба изначально анонсировало, что тренер доработает до конца сезона.

«Монреаль» в итоге занял последнее место в регулярном чемпионате.

«Нас считали командой, которая вышла в финал Кубка Стэнли, а теперь не может побеждать. Смена тренера послала болельщикам и игрокам новый сигнал: «Мы перестраиваемся, мы собираемся довериться молодежи».

Результат был уже не важен. Марти мог рассуждать о моральных победах. Если бы о них заговорил я, меня бы разорвали», – сказал Дюшарм.