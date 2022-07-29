Экс-тренер «Монреаля» Дюшарм: «Сен-Луи мог рассуждать о моральных победах. Если бы о них заговорил я, меня бы разорвали»

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Бывший тренер «Монреаля» считает, что клуб отнесся к нему несправедливо. 

Доминик Дюшарм возглавил «Канадиенс» по ходу сезона-2020/21. Под его руководством канадская команда впервые с 1993 года дошла до финала Кубка Стэнли. 

По ходу сезона-2021/22 он был уволен и заменен на Мартена Сен-Луи, хотя новое руководство клуба изначально анонсировало, что тренер доработает до конца сезона.

«Монреаль» в итоге занял последнее место в регулярном чемпионате. 

«Нас считали командой, которая вышла в финал Кубка Стэнли, а теперь не может побеждать. Смена тренера послала болельщикам и игрокам новый сигнал: «Мы перестраиваемся, мы собираемся довериться молодежи». 

Результат был уже не важен. Марти мог рассуждать о моральных победах. Если бы о них заговорил я, меня бы разорвали», – сказал Дюшарм. 

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