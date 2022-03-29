Генменеджер «Монреаля»: «Хочу, чтобы Сен-Луи остался в «Монреале» надолго и избавился от приставки «и.о.»

«Монреаль» хочет, чтобы продолжил работу с командой.

46-летний специалист возглавил «Канадиенс» по ходу сезона (в качестве исполняющего обязанности главного тренера), сменив Доминика Дюшарма.

Под руководством тренера-дебютанта «Канадиенс» добились победы в 10 матчах из 21, набрав на этом отрезке больше половины от общего числа очков за сезон (24 из 47).

«Я бы хотел, чтобы он остался в надолго и избавился от приставки «и.о.», если вы об этом.

Я ожидал, что он окажет влияние на игру и результаты команды, тут не может быть никаких сомнений. Возможно, даже не такое значительное, как это произошло в реальности за столь короткий период времени.

Повторюсь, что я не из тех, кто делает ставку против Марти Сен-Луи. Те, кто ставит против него, обычно проигрывают. Это необыкновенный парень, и он уже доказал, что является интересным тренером», – сказал генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз.