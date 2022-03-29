Генменеджер «Монреаля»: «Хочу, чтобы Сен-Луи остался в «Монреале» надолго и избавился от приставки «и.о.»

Теги Монреаль Мартен Сен-Луи НХЛ Кент Хьюз Хоккей

«Монреаль» хочет, чтобы Мартен Сен-Луи продолжил работу с командой. 

46-летний специалист возглавил «Канадиенс» по ходу сезона (в качестве исполняющего обязанности главного тренера), сменив Доминика Дюшарма. 

Под руководством тренера-дебютанта «Канадиенс» добились победы в 10 матчах из 21, набрав на этом отрезке больше половины от общего числа очков за сезон (24 из 47). 

«Я бы хотел, чтобы он остался в «Монреале» надолго и избавился от приставки «и.о.», если вы об этом.

Я ожидал, что он окажет влияние на игру и результаты команды, тут не может быть никаких сомнений. Возможно, даже не такое значительное, как это произошло в реальности за столь короткий период времени. 

Повторюсь, что я не из тех, кто делает ставку против Марти Сен-Луи. Те, кто ставит против него, обычно проигрывают. Это необыкновенный парень, и он уже доказал, что является интересным тренером», – сказал генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные