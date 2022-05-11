Генменеджер «Монреаля» о 1-м выборе на драфте: «Болельщики будут в восторге. Это отличная возможность начать движение к возвращению в плей-офф»

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Генменеджер «Монреаля» порадовался победе в драфт-лотерее. 

«Канадиенс» получили право общего 1-го выбора. Клуб не выбирал первым, начиная с 1980 года. 

«Это захватывающий результат для нас и наших болельщиков. Я уверен, что они будут в восторге, особенно учитывая тот факт, что драфт будет проводиться в Монреале.

Итак, мы очень рады. Я думаю, что это отличная возможность для нашей команды начать движение к возвращению в плей-офф», – сказал генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз. 

Главным фаворитом рейтингов драфта называется форвард Шейн Райт («Кингстон», OHL). Он набрал 94 (32+62) очка в 63 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф добавил 12 (2+10) баллов в 9 играх. 

Минтюков – 10-й в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Крэйга Баттона, Юров – 11-й, Мирошниченко – 15-й, Перевалов – 16-й

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