Генменеджер «Монреаля» о 1-м выборе на драфте: «Болельщики будут в восторге. Это отличная возможность начать движение к возвращению в плей-офф»

Генменеджер «Монреаля» порадовался победе в драфт-лотерее.

«Канадиенс» получили право общего 1-го выбора. Клуб не выбирал первым, начиная с 1980 года.

«Это захватывающий результат для нас и наших болельщиков. Я уверен, что они будут в восторге, особенно учитывая тот факт, что драфт будет проводиться в .

Итак, мы очень рады. Я думаю, что это отличная возможность для нашей команды начать движение к возвращению в плей-офф», – сказал генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз.

Главным фаворитом рейтингов драфта называется форвард («Кингстон», OHL). Он набрал 94 (32+62) очка в 63 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф добавил 12 (2+10) баллов в 9 играх.

Минтюков – 10-й в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Крэйга Баттона, Юров – 11-й, Мирошниченко – 15-й, Перевалов – 16-й