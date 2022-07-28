«КХЛ чуть ли не хваcталась, что дает контракты европейским арбитрам. В НХЛ своих судей тащат за уши, а мы, наоборот, распахиваем двери». Карандин о прошлом

Юрий Карандин поделился мнением о ситуации с судьями в .

«Прежде всего хочу сказать, что отечественная школа арбитров многие десятилетия была ведущей в мире. У нас была налажена система подготовки арбитров, преподавание велось на высочайшем уровне, благодаря этому судьи глубоко понимали игру – и букву, и, что главное, дух.

Могу сказать, что в Европе и Америке лично мне было легко судить, поскольку уровень внутренних соревнований был выше, чем европейских и даже энхаэловских. Чувствовал запас!

К сожалению, на переломе эпох судейская школа была потеряна. В последние годы КХЛ чуть ли не хваcталась тем, что дает контракты европейским арбитрам. На самом же деле это была недальновидная политика – мы сами уступили часть своего рынка иностранцам, перестали ценить свои традиции.

В той же своих судей тащат за уши, а мы, наоборот, распахиваем двери. Теперь границы, в общем-то, закрылись, многие страны опустили железный занавес», – сказал бывший советский арбитр.