Александр Овечкин: «Буду и дальше приезжать в Россию после каждого сезона. Могу ли вернуться? У меня еще 4 года контракта»

заявил, что будет возвращаться в Россию после каждого сезона .

«Могу ли я вернуться в Россию? У меня осталось еще четыре года контракта, дальше посмотрим.

Приезжаю в Россию каждый раз по окончании сезона. Так будет и дальше», – заявил капитан .

28 июля Овечкин примет участие в благотворительном гала-матче в поддержку паралимпийцев с участием звезд спорта. Игра пройдет на малой спортивной арене ЦСКА в Москве.

Сообщалось, что, помимо Овечкина, состав звезд мирового хоккея пополнят Дмитрий Орлов, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Владимир Мышкин, Алексей Жамнов, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и другие.