Александр Овечкин: «Буду и дальше приезжать в Россию после каждого сезона. Могу ли вернуться? У меня еще 4 года контракта»

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Александр Овечкин заявил, что будет возвращаться в Россию после каждого сезона НХЛ.

«Могу ли я вернуться в Россию? У меня осталось еще четыре года контракта, дальше посмотрим.

Приезжаю в Россию каждый раз по окончании сезона. Так будет и дальше», – заявил капитан «Вашингтона».

28 июля Овечкин примет участие в благотворительном гала-матче в поддержку паралимпийцев с участием звезд спорта. Игра пройдет на малой спортивной арене ЦСКА в Москве.

Сообщалось, что, помимо Овечкина, состав звезд мирового хоккея пополнят Дмитрий Орлов, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Владимир Мышкин, Алексей Жамнов, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и другие.

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