Саба Сазонов: «Овечкин – живая легенда хоккея! Но он очень простой парень, уважительно и хорошо общается со всеми»

Саба Сазонов высказался об игре за футбольное «Динамо».

25 июня хоккеист сыграл в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0) и стал автором победного гола.

– То, что за «Динамо» сыграет Овечкин, стало для нас неожиданностью. Узнали об этом в тот момент, когда об этом объявил клуб. Очень прикольно! Не каждый может похвастаться тем, что играл в одной команде с Овечкиным. Еще и в футбол на большом поле за «Динамо».

Для меня это живая легенда хоккея! Но он очень простой парень, который уважительно и хорошо общается со всеми. Говорит правильные слова.

Когда мы в кругу стояли перед матчем, он сказал пару, так скажем, мотивирующих слов. Озвучивать не буду (улыбается).

– Нормально ли играть в межсезонье с такими клубами, как «Амкал»?

– Каждый первый матч на сборах проходит против, так скажем, простых команд. С «Амкалом» получилось не так легко, как мы ожидали. Хороший матч, здорово, что в конце забили четыре мяча, – сказал футболист бело-голубых.

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