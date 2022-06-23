Каменский об игре Овечкина за футбольное «Динамо»: «Отличная инициатива, с удовольствием сам бы сыграл, если бы пригласили»

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Валерий Каменский поделился мнением о том, что Александр Овечкин может сыграть за ФК «Динамо».

Ранее стало известно, что нападающий «Вашингтона» может сыграть в товарищеском матче против «Амкала». Игра должна пройти 25 июня.

«Есть ли риск для Александра участвовать в этом матче? Он же не перестает тренироваться в отпуске, поэтому для него участие в матче «Динамо» – «Амкал» будет как тренировка, плюс придет много народа, чтобы посмотреть, как Овечкин играет в футбол.

Если он любит играть в футбол, то почему бы и нет? Это его пожелание. Вообще инициатива отличная, с удовольствием сам бы сыграл, если бы пригласили», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ.

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