Каменский об игре Овечкина за футбольное «Динамо»: «Отличная инициатива, с удовольствием сам бы сыграл, если бы пригласили»

Валерий Каменский поделился мнением о том, что Александр Овечкин может сыграть за ФК «Динамо».
Ранее стало известно, что нападающий «Вашингтона» может сыграть в товарищеском матче против «Амкала». Игра должна пройти 25 июня.
«Есть ли риск для Александра участвовать в этом матче? Он же не перестает тренироваться в отпуске, поэтому для него участие в матче «Динамо» – «Амкал» будет как тренировка, плюс придет много народа, чтобы посмотреть, как Овечкин играет в футбол.
Если он любит играть в футбол, то почему бы и нет? Это его пожелание. Вообще инициатива отличная, с удовольствием сам бы сыграл, если бы пригласили», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ.