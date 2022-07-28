Директор «Нефтехимика»: «У нас есть опция рассчитывать на молодых игроков СКА после завершения части предсезонки»

Директор «Нефтехимика» рассказал о дополнительных нюансах перехода в .

Сообщалось, что питерский клуб заплатил 90 миллионов рублей за права на хоккеиста.

«Сожалеем, что не получилось сохранить Марата. Мы сделали квалификацию, СКА предложил условия существенно выше.

В итоге мы договорились о компенсации, и у нас есть опция рассчитывать на молодых игроков СКА после завершения части предсезонной подготовки. Аренда? Это будет обсуждаться.

Постарались компенсировать потерю Хайруллина приглашением опытных игроков, а также ярко проявивших себя в прошлом сезоне в ВХЛ Белозерова и Назарова.

По защитникам потерю Клока и Кнота пока не компенсировали. Ищем одного-двух защитников такого уровня.

Вратарь? Пока такой задачи не стоит. Мы возлагаем надежды на и . Оба вратаря мастеровитые, с опытом игры на высоком уровне», – сказал Игорь Ларионов.