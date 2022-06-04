Леонид Вайсфельд: «Хайруллин – одно из самых удачных приобретений СКА. Это компенсирует потерю Бурдасова, возможно»

Теги Нефтехимик СКА Леонид Вайсфельд КХЛ Марат Хайруллин Чемпионат.com Хоккей

Леонид Вайсфельд оценил переход Марата Хайруллина в СКА.

«Чаще всего четырехлетний контракт – это показатель доверия.

Таким соглашением с Маратом Хайруллиным СКА дает понять, что рассчитывает на хоккеиста, и сам игрок будет чувствовать себя более уверенно. Хайруллин – одно из самых удачных приобретений.

Он в отличном хоккейном возрасте, много забивает, был капитаном «Нефтехимика», а значит, пользуется авторитетом среди партнеров.

Возможно, руководство СКА, пригласив Хайруллина, компенсирует потерю Бурдасова.

Кроме этого, Марат отрабатывает в обороне, имея высокий показатель по блокшотам и силовым приемам.

Так что СКА получил сильного хоккеиста, который может в перспективе стать одним из лидеров команды. Вопрос лишь в том, насколько быстро он сможет адаптироваться в новом коллективе», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

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