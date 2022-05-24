Марат Хайруллин: «В СКА опытный тренерский штаб, сыгранный коллектив, классная инфраструктура. Все это вселяет уверенность»

прокомментировал свой переход в из .

«Всю карьеру я провел в «Нефтехимике», поэтому в первую очередь хочу поблагодарить Нижнекамск, всех тренеров, партнеров, персонал, сотрудников арены, базы и офиса, и, конечно, болельщиков за поддержку в течение этих лет. Желаю «Нефтехимику» двигаться только вперед!

Конечно же, СКА – это новый этап, новый вызов для меня. Клуб ставит перед собой исключительно высокие задачи, которые, надеюсь, мы вместе успешно будем решать.

Знаю, что в СКА опытный тренерский штаб, сыгранный коллектив, классная инфраструктура, все это вселяет уверенность в будущем. Для себя принял решение, что сейчас Петербург – лучшее место для развития карьеры.

В Ледовом дворце всегда было очень интересно играть, полные трибуны любят все спортсмены. Впереди много работы, а пока приветствую болельщиков СКА, скоро увидимся!» – сказал нападающий.