Юдин о Хайруллине в СКА: «Важно, что игрок остается в России, а не едет в Северную Америку. Предложения были»

прокомментировал переход в СКА.

Ранее питерский клуб выменял у «Нефтехимика» права на 25-летнего нападающего.

«Марат Хайруллин – один из самых интересных и прогрессирующих хоккеистов последних лет.

Очень важно, что этот игрок остается в России, а не переезжает в Северную Америку, хотя предложения у него, насколько мне известно, были.

Уверен, что так будет лучше и для самого хоккеиста, и для сборной страны. Нужно поблагодарить руководство обоих клубов. Это действительно полезная для нашего хоккея сделка.

В Хайруллин проявлял лидерские качества, набирал по 30-40 очков за сезон, а в системе СКА он получит все возможности для дальнейшего роста.

Конечно, переезд в новый город, адаптация в новой команде – непростой процесс для любого, но в Петербурге доказали, что умеют развивать игроков, а опытный штаб и хороший коллектив помогут Хайруллину влиться в команду.

Очень надеюсь, что его прогресс продолжится и он станет лидером и , и сборной России», – заявил бывший хоккеист питерского клуба.