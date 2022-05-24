Юдин о Хайруллине в СКА: «Важно, что игрок остается в России, а не едет в Северную Америку. Предложения были»

Александр Юдин прокомментировал переход Марата Хайруллина в СКА.
Ранее питерский клуб выменял у «Нефтехимика» права на 25-летнего нападающего.
«Марат Хайруллин – один из самых интересных и прогрессирующих хоккеистов КХЛ последних лет.
Очень важно, что этот игрок остается в России, а не переезжает в Северную Америку, хотя предложения у него, насколько мне известно, были.
Уверен, что так будет лучше и для самого хоккеиста, и для сборной страны. Нужно поблагодарить руководство обоих клубов. Это действительно полезная для нашего хоккея сделка.
В «Нефтехимике» Хайруллин проявлял лидерские качества, набирал по 30-40 очков за сезон, а в системе СКА он получит все возможности для дальнейшего роста.
Конечно, переезд в новый город, адаптация в новой команде – непростой процесс для любого, но в Петербурге доказали, что умеют развивать игроков, а опытный штаб и хороший коллектив помогут Хайруллину влиться в команду.
Очень надеюсь, что его прогресс продолжится и он станет лидером и СКА, и сборной России», – заявил бывший хоккеист питерского клуба.