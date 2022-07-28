Назаров о драке на двусторонке: «Я только приветствую, когда на тренировках такой же высокий градус борьбы, как и в официальных матчах»

Андрей Назаров высказался о драке игроков «Сочи» во время двустороннего матча.

В середине второго периода подрались Донат Стальнов и Никита Ушнев.

«Я очень рад, что не только наши матчи, но даже тренировки стали вызывать такое большое внимание – и у болельщиков, и у журналистов.

У нас сейчас в тренировочном лагере больше тридцати игроков, и место в составе не гарантировано никому. Поэтому в такой ситуации обязательно иногда будет «полыхать». И я только приветствую, когда на тренировках у нас такой же высокий градус борьбы, как и в официальных матчах.

Но важно, что у профессионалов все, что происходит на льду, на льду и остается, в раздевалку такие локальные конфликты не уходят. И уже на следующий день и Стальнов, и Ушнев спокойно работали рядом друг с другом. Так и должно быть», – сказал главный тренер «Сочи».

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