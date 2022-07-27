Хоккеисты «Сочи» подрались во время двусторонки: «Игроки были полны решимости продемонстрировать Назарову заряженность на борьбу»

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Хоккеисты «Сочи» подрались во время двустороннего матча.

Команда провела двусторонку на тренировочном сборе.

«Сегодня в «Большом», разделившись на два состава, команда провела очередную двусторонку. Игра получилась крайне результативной, соперники забросили 11 шайб, а победу со счетом 6:5 одержали «Синие».

В середине второго периода в одном из эпизодов на льду вспыхнула драка между Донатом Стальновым и Никитой Ушневым – игроки были полны решимости продемонстрировать главному тренеру Андрею Назарову заряженность на борьбу и стремление побеждать. Даже на тренировках», – говорится в сообщении клуба КХЛ.

Состав «Сочи» в двустороннем матче: 

«Синие»: Алексей Мельничук; Данила Галенюк – Никита Пивцакин, Антон Новиков – Сергей Косовец, Роман Юзбашян – Семен Ибрагимов; Дмитрий Завгородний – Никита Точицкий – Андрей Алтыбармакян, Михаил Ромаев – Донат Стальнов – Данил Авершин, Михаил Абрамов – Илья Круглов – Евгений Каменский, Руслан Алиев.

«Белые»: Максим Третьяк; Юрий Александров – Владислав Валенцов, Никита Зоркин – Юрий Паутов, Федор Крощинский – Никита Ушнев; Артур Тянулин – Василий Глотов – Никита Феоктистов, Артем Николаев – Амир Гараев – Кирилл Петьков, Артем Иванюженков – Сергей Попов – Егор Бабенко.

Фото: группа «Сочи» во «Вконтакте»

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