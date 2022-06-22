Назаров о сборе «Сочи»: «Всеми любимое упражнение – «жилеты». Они весят 18 кг, и делать в них придется все: и бегать, и плясать»

рассказал, с чего начнется предсезонный сбор «Сочи».

– Будет много физических упражнений, поднятия тяжестей, прыжков, велопрогулок. Подготовиться надо как следует. Календаря мы пока не видели, но, судя по слухам, чемпионат ожидается насыщенным, с большим количеством игр. Чтобы пройти его без травм, надо быть в первую очередь физически очень хорошо подготовленным.

– Вы сторонник максимально тяжелых тренировок на летних сборах или более щадящих режимов?

– Все должно быть в меру, ломать никого не станем. В нашем клубе есть прекрасная медицинская бригада, она следит за каждым хоккеистом. Многие уже сейчас проходят медицинское обследование. То есть к началу сборов они будут проверены уже не один раз.

Если у кого-то есть болячки и проблемы, об этом известно заранее, с места в карьер не прыгаем. При этом требуем от хоккеистов, чтобы они хотя бы процентов на шестьдесят, а лучше на все восемьдесят приходили уже подготовленными. Работаем во всех направлениях: медицинских, тренерских и психологических.

– Есть в вашем тренерском арсенале какое-то убойное упражнение типа знаменитых баллонов Владимира Крикунова?

– Конечно, и ребята его уже оценили. Это всеми любимое упражнение «жилеты». Они весят 18 кг, и делать в них придется все: и бегать, и плясать, – сказал главный тренер .