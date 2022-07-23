Мельничук о Назарове: «Каждый тренер – это личность. Нравится, что он старается поддерживать хорошую атмосферу на тренировках»

Алексей Мельничук поделился мнением о тренере Андрее Назарове.
– Андрей Назаров – неординарный тренер?
– Каждый тренер – это личность, нет тренеров, похожих друг на друга. У каждого своя система подготовки, свой взгляд на хоккей. И мне интересно от каждого тренера, с кем работаю, получить новые знания.
Правда, я все-таки больше общаюсь с тренером вратарей, а Андрей Викторович – с полевыми игроками. У нас сейчас на сборах тридцать один полевой игрок, ему хватает там работы.
– Вам его юмор заходит?
– Я вообще позитивный человек, который ценит юмор. Без юмора с нашими двухразовыми тренировками было бы очень тяжело. Сожрешь сам себя. Мне нравится, что наш главный тренер старается поддерживать на тренировках хорошую атмосферу, чтобы все тренировались на позитиве, – сказал вратарь «Сочи».