Вайсфельд о новом контракте Зарипова: «Данис заслужил, чтобы ему дали шанс выиграть шестой Кубок Гагарина»

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Леонид Вайсфельд поделился мыслями о новом контракте Даниса Зарипова с «Ак Барсом».

«Насколько я понимаю, контракт у Зарипова чисто символический в финансовом плане. То есть клуб много денег на него не потратит.

На таких условиях почему бы и не взять опытного игрока, раз уж он сам этого хочет. Все-таки к таким мастерам, как Зарипов, надо относиться с большим уважением.

Данис заслужил, чтобы ему дали шанс выиграть шестой Кубок Гагарина в карьере», – сказал экс-менеджер клубов КХЛ.

10 млн рублей – зарплата Зарипова по контракту с «Ак Барсом». Еще два миллиона – бонусами

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