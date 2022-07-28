Вайсфельд о новом контракте Зарипова: «Данис заслужил, чтобы ему дали шанс выиграть шестой Кубок Гагарина»

поделился мыслями о новом контракте с «Ак Барсом».

«Насколько я понимаю, контракт у Зарипова чисто символический в финансовом плане. То есть клуб много денег на него не потратит.

На таких условиях почему бы и не взять опытного игрока, раз уж он сам этого хочет. Все-таки к таким мастерам, как Зарипов, надо относиться с большим уважением.

Данис заслужил, чтобы ему дали шанс выиграть шестой в карьере», – сказал экс-менеджер клубов .

10 млн рублей – зарплата Зарипова по контракту с «Ак Барсом». Еще два миллиона – бонусами