10 млн рублей – зарплата Зарипова по контракту с «Ак Барсом». Еще два миллиона – бонусами

Опубликованы данные о зарплате Даниса Зарипова по новому контракту с «Ак Барсом».
13 июля казанский клуб объявил о продлении соглашения на один год с 41-летним нападающим.
Зарипов согласился на оклад в размере 10 миллионов рублей за сезон, сообщает «Бизнес Online». Еще два миллиона рублей прописаны в качестве бонусов.
В прошлом сезоне форвард зарабатывал в два раза больше – 20 млн рублей.
Зарипов сыграл 24 матча в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ и набрал 11 (4+7) очков. В трех играх плей-офф он отметился 1 (0+1) баллом.
Зарипов – единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина. В профессиональном хоккее он с 1996 года.