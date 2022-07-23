10 млн рублей – зарплата Зарипова по контракту с «Ак Барсом». Еще два миллиона – бонусами

Теги Ак Барс Данис Зарипов КХЛ Хоккей

Опубликованы данные о зарплате Даниса Зарипова по новому контракту с «Ак Барсом».

13 июля казанский клуб объявил о продлении соглашения на один год с 41-летним нападающим.

Зарипов согласился на оклад в размере 10 миллионов рублей за сезон, сообщает «Бизнес Online». Еще два миллиона рублей прописаны в качестве бонусов.

В прошлом сезоне форвард зарабатывал в два раза больше – 20 млн рублей.

Зарипов сыграл 24 матча в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ и набрал 11 (4+7) очков. В трех играх плей-офф он отметился 1 (0+1) баллом.

Зарипов – единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина. В профессиональном хоккее он с 1996 года.

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