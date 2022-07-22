Сергей Гимаев-младший: «У «Ак Барса» четыре лучших бомбардира КХЛ – Радулов, Зарипов, Шипачев и Кагарлицкий. У Знарка много вариантов»

Сергей Гимаев-младший считает атакующую линию сильной стороной.

– Как вам звено «Ак Барса»: Кагарлицкий – Шипачев – Радулов?

– – лучший центральный нападающий КХЛ, если брать результативные действия. – один из лучших российских хоккеистов вообще. Они уже вместе играли в сборной России.

достаточно долгое время играл с Шипачевым, они набирали много очков. Думаю, это звено будет эффективным.

Сейчас у «Ак Барса» четыре лучших бомбардира КХЛ из действующих игроков – Радулов, Зарипов, Шипачев и Кагарлицкий.

– Леонид Вайсфельд заявил, что подписание Радулова – это риск, потому что спад у ветеранов может случиться неожиданно.

– Риск есть всегда, независимо от того, молодой это игрок или возрастной. От травм никто не застрахован.

У «Ак Барса» достаточно длинная скамейка и есть игроки, которые могут заменить Радулова, если он вдруг станет пропускать матчи. Так что проблем в этом не будет. Я думаю, он проведет отличный сезон.

Вообще линия нападения – это сильная сторона «Ак Барса». У Олега Знарка достаточно много вариантов разных сочетаний и связок.

Мы уже сказали про первую тройку, не будем забывать и про Семенова, Воронкова, Галиева, Зарипова, Петрова, Галимова и так далее, – сказал бывший защитник клубов .