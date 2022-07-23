Морозов про «Ак Барс»: «Знарок хочет всем доказать после паузы. Видно желание, в том числе у Радулова, ребята собрались в единое целое»

Президент КХЛ поделился мнением о шансах в новом сезоне.

– Как вам «Ак Барс»? Все-таки не чужой для вас клуб.

– Состав интересный. Я случайно на отдыхе встретил Радулова, пообщались. С Данисом [Зариповым] я всегда на связи тоже.

Интересно будет следить за этой командой. Билялетдинов тоже вернулся, интересно будет пообщаться с ним на первом матче с «Динамо».

– Кто-то сравнивает этот «Ак Барс» с локаутными временами. Зря?

– Не думаю. Здесь все ребята готовы играть. Видно желание, в том числе у Радулова. Тот же Данис согласился на понижение зарплаты, чтобы закончить карьеру на мажорной ноте.

Собралась команда, которая хочет побеждать. Тогда был локаут, никто не знал, когда закончится пауза в НХЛ. Для кого-то «Ак Барс» был просто перевалочным пунктом.

А здесь ребята собрались в единое целое. И Знарок хочет всем доказать после большой паузы. Надеюсь, у них получится, – сказал .