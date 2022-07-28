Генменеджер «Ак Барса» о Яшкине: «Для нас имело значение, что он иностранец. Стараемся управлять рисками, потому идем в сезон без легионеров»

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Марат Валиуллин рассказал, что «Ак Барс» интересовался Дмитрием Яшкиным.

– Дмитрий Яшкин мог оказаться в «Ак Барсе». На какой стадии вы перестали на него претендовать?

– На каждое место у нас было по два-три кандидата. Яшкин входил в их число. Но когда мы на него претендовали, Дмитрий собирался на чемпионат мира. И у него были предложения из НХЛ. А вот времени ждать не было.

Сейчас «Динамо» обменяло на него права в СКА, но это произошло в конце июля. Если бы мы ждали Яшкина, то могли бы упустить того же Александра Радулова.

– Сказалось то, что Яшкин – иностранец? 

– После окончания сезона мы общались с Дмитрием. Проявляли заинтересованность, он открыто ответил на все вопросы. И для нас имело значение, что он иностранец.

Мы стараемся управлять рисками и потому сейчас идем в сезон без легионеров. Хотя тут загадывать не будем. Возможно, в октябре-ноябре что-то может измениться и какие-то иностранцы у нас появятся. Но пока об этом говорить рано, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса».

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