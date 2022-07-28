Генменеджер «Ак Барса» о Хованове: «Взял минимальный контракт в КХЛ. Начнет тренироваться с «Барсом», потенциал есть»

Генменеджер рассказал о возвращении форварда .

— Понимаем, что при нынешнем составе «Ак Барса» нет гарантий, что Хованов получит там место. Несколько лет назад мы уже сталкивались с такой ситуацией, давали игроку определенный карт-бланш, разговаривали с главным тренером Квартальновым. Он доверил Хованову сыграть в некоторых матчах, но эти шансы использованы не были.

Игрок уехал в «Миннесоту», понимая свои проблемы, мы были с его представителем постоянно на связи. И после минувшего сезона Александр сам сказал: «Я хочу остаться в России. Доказать, чего стою, пробиться наверх через Высшую лигу».

Игрок пошел на финансовые уступки. Взял минимально возможный контракт в , а в Высшей лиге — в два раза меньше.

Мы считаем, что потенциал у Хованова есть. Несколько клубов КХЛ выходили на нас с предложением об обмене спортивных прав. Но ему только 22 года, он показывал хорошую игру. Если у Саши все поменяется в голове в лучшую сторону, то он реализует свой огромный потенциал.

— На сколько лет вы его подписали?

— На один год. Но у нас есть тенденция, что если хоккеист показывает себя до декабря, то мы его можем продлить. Все зависит от игрока.

У нас есть два фарм-клуба — «Барс» и «Нефтяник». Сейчас он начнет тренироваться с «Барсом», а потом мы будем смотреть. У фармов разные задачи. В составе «Нефтяника» собраны ребята постарше, они обычно идут за медалями. Там ему может быть лучше в плане развития, – сказал Марат Валиуллин.