Вайсфельд об Индрашисе: «Для КХЛ это принципиальный вопрос. Важна не компенсация, а реакция ИИХФ, будет ли соблюдаться закон»

высказался о ситуации с латвийским форвардом Миксом Индрашисом.

Хоккеист перешел в «Швеннингер», имея действующий контракт со . Сообщалось, что игрок сборной Латвии не выплатил компенсацию.

– Из-за контракта латышского нападающего Микса Индрашиса со «Спартаком» возник международный скандал. Должны ли красно-белые добиваться от Индрашиса компенсации за несоблюдение контракта?

– Не очень понятно, как эти переговоры вообще происходили. Я лично был крайне удивлен, когда летом услышал, что «Спартак» Индрашиса подписал. С учетом политической обстановки в мире это выглядело странно. Но раз уж так получилось, надо идти до конца.

– КХЛ должна проявить принципиальность и даже жесткость?

– Для нашей лиги это принципиальный вопрос. Потому что если Индрашису разрешат играть в Германии при действующем контракте со «Спартаком», это будет означать, что не признает наши контракты. И тогда возникает обратная история…

– Выражаясь современным языком, КХЛ примет ответные санкции?

– Конечно. Значит, и наши клубы могут забирать любого игрока из Европы с действующим контрактом. Ведь почему начала уважать наши контракты и подписала соответствующий договор? Потому что мы Радулова с действующим контрактом «Нэшвилла» в 2008-м увезли и все. За океаном сразу начали диалог о взаимном уважении договоров.

То есть важна не компенсация, а реакция ИИХФ, будет соблюдаться закон или не будет.

– Выходит, Индрашис виноват не в том, что не хочет ехать в «Спартак», а в том, что заключил параллельный контракт еще и с немецким клубом?

– Микс не прав, что, не уладив свои контрактные обязательства перед «Спартаком», заключил новый договор в другой лиге. Отпустить-то его можно, раз уж он в Россию не хочет ехать. Но права на игрока сейчас у «Спартака». И если на Индрашиса претендует немецкий клуб, то он должен договариваться с красно-белыми и выкупать контракт нападающего. Это будет по закону, – сказал экс-менеджер клубов .

«Спартак» объявил о контракте с Индрашисом в конце июня. Сообщалось, что Федерация хоккея Латвии может не допустить игрока к выступлениям за сборную в случае перехода в московский клуб. Индрашис заявил, что у него нет контракта со «Спартаком».